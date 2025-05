"Commissione Covid, falsità e strumentalizzazioni di FdI"

Il Movimento 5 Stelle contesta le affermazioni della deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) in merito alla vicenda delle mascherine Covid. "Il livello di mistificazione della realtà raggiunto da Fratelli d’Italia a proposito della Commissione Covid è francamente imbarazzante – Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Covid. – La collega Buonguerrieri ha bombardato per ore il testimone ascoltato (l’avvocato Canali, ex consulente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) nel chiaro intento di scucirgli una frase da trasformare in un’accusa politica al governo Conte, che ha poi puntualmente venduto come verità dei fatti in un comunicato stampa. La verità è che la testimonianza dell’avvocato Canali è stata una collezione di ‘non so’, ‘non ricordo’, ‘mi hanno detto’: nessuna accusa, nessun documento, solo frasi di terzi riferite de relato. Canali ha ripetuto più volte che non può sapere se il governo di allora fosse a conoscenza di un eventuale costo troppo alto delle mascherine. Il testimone ha peraltro dimostrato di non conoscerne il costo in prima persona e non si capisce quindi come possa aver mosso accuse su questo punto".

"Allo stesso modo, a proposito delle certificazioni fasulle delle mascherine – prosegue Colucci – , Canali ha più volte confermato che le pratiche di velocizzazione dello sdoganamento proposte dal Commissario Arcuri non hanno in alcun modo modificato i controlli di qualità. Infine, il testimone ha confermato di rientrare in questa vicenda per un suo personale contenzioso con l’Adm e di non aver ‘mai avuto sentore di violazioni’ quando lavorava lì. Insomma, come sempre Fratelli d’Italia travisa le dichiarazioni degli auditi, le modifica a suo uso e consumo e diffonde menzogne per proprio tornaconto politico".