Commissione, il clima si scalda I consiglieri donano i gettoni

Clima caldo e divergenze. È quanto emerso nella prima seduta della commissione temporanea speciale dedicata all’alluvione che si è tenuta ieri sera in municipio. Sul tavolo della discussione, gli aspetti tecnici, pratici e operativi che definiranno il funzionamento della neonata commissione, sorta, come evidenziato dal presidente Armando Strinati, consigliere di Cesena 2024, per "inquadrare le azioni da mettere in campo a sostegno popolazione colpita dagli eventi calamitosi, gli interventi di ripristino e le opere necessarie per la difesa idrogeologica del territorio". Presente all’incontro anche il sindaco Enzo Lattuca che, in apertura, ha ribadito "la massima disponibilità, data l’importanza delle questioni, a partecipare in prima persona e insieme agli assessori di volta in volta preposti alle sedute della commissione". Poche, se non nulle, le frizioni emerse con riguardo al modus operandi dell’attività in commissione: approvata, nello specifico, la pubblicità delle sedute e la frequenza delle convocazioni, programmate a cadenza quindicinale fino a novembre. Tra i nodi da sciogliere che hanno acceso la dialettica degli interventi, invece, la composizione della commissione e, in particolare, l’eventuale presenza di tecnici. La richiesta, sollevata già nei giorni scorsi dal gruppo della Lega, sebbene avesse ottenuto il parere contrario della segreteria generale del Comune, è stata ribadita dalla consigliera leghista Antonella Celletti che ha fatto leva sul concetto di "specialità" della commissione, che "deve essere dirimente e necessita il coinvolgimento di persone specializzate".

Un’istanza condivisa dal pentastellato Claudio Capponcini che ha evidenziato come "più contributi riusciamo da avere e più soluzioni riusciamo a trovare a un evento eccezionale". Dello stesso avviso Denis Parise di Cesena Siamo Noi, secondo cui l’intervento di esperti è un "atto dovuto per i cittadini colpiti dall’alluvione" e opportuno per "buonsenso". Contrarietà anche da parte di Luigi Di Placido di Cambiamo che ha evidenziato come il parere comunale "ritenga gli esperti degli orpelli". Dopo polemiche e dibattiti, la strada scelta è stata quella di discutere del l’interpretazione autentica del regolamento espressa dalla segreteria comunale durante il prossimo consiglio comunale.

Più moderata la posizione dei commissari eletti tra le fila del Pd: Francesco Rossi ha infatti espresso la presa d’atto del parere della segreteria mentre Gianni Ceredi ha affermato la la complessità di coinvolgere tecnici in discussioni di carattere troppo ampio. Approvata infine all’unanimità la proposta di destinare il gettone di presenza dei consiglieri alle famiglie colpite dall’alluvione. Da definire e sviscerare nella prossima seduta in programma il 3 agosto, le future mosse della commissione straordinaria e gli interventi da mettere in campo per far fronte alla situazione emergenziale con il coinvolgimento di enti terzi, tra cui protezione civile, associazioni di categoria, sindacati e comitati di cittadini.

Cristina Gennari