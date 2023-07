"Commissione senza esperti, brutto segnale"

"Un pessimo segnale per gli alluvionati l’esclusione degli esperti dalla commissione speciale consiliare del comune di Cesena che ha generato nel comitato degli alluvionati cesenate, a cui aderiscono oltre trecento persone, malcontento, proteste e anche indignazione". Lo afferma il presidente del comitato Marco Giangrandi (nella foto).

"Il nostro lavoro di raccordo a favore delle persone danneggiate sta proseguendo – afferma il presidente Marco Giangrandi – e mercoledì pomeriggio si è tenuto il secondo incontro alla sede di Confartigianato in cui abbiamo incontrato le organizzazioni di categoria. Il nostro comitato propone che in tutti i comuni romagnoli colpiti dall’alluvione si formino delle commissioni speciali che facciano luce sull’alluvione del 16 maggio, sulle ragioni per le quali si è verificato un cataclisma di quella portata. I cittadini si attendono risposte".

"Per i membri del comitato è inspiegabile che nella commissione non possano partecipare gli esperti – afferma il presidente – cioè le persone competenti in questa materia complessa o comunque non abbiano il diritto di proferire parola. Molti nostri associati ci hanno chiesto se c’è qualcosa che si vuole tenere nascosto. Dal canto mio non intendo fungere da cuscinetto tra amministrazione e alluvionati ed è mio dovere rimarcare che le persone esigono risposte sugli eventi verificatisi. In loro c’è un comprensibile malcontento. Attendo i fondi del Governo e dall’ente più vicino, il Comune, si attendono che la Commissione possa fare luce sulle ragioni per cui si è verificata l’alluvione, con le dovute indagini e il ricorso agli esperti in materia"

"Martedì il comitato incontrerà il sindaco Enzo Lattuca – conclude il presidente Giangrandi – e proveremo a porre a lui le domande che ci assillano".