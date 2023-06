Commissione speciale sull’alluvione

La lista civica ‘Cambiamo’ ieri ha contestato duramente l’amministrazione comunale di Cesena per non aver dato risposte ai numerosi interrogativi avanzati dalle forze politiche sulla gestione dell’emergenza alluvione ed aver rifiutato qualsiasi confronto, citando la mancata l’istituzione di una commissione consiliare: "La cosa paradossale è che il sindaco Lattuca non perde occasione per sottolineare la presunta ‘ritrosia’ del Governo sul tema del commissario, quando l’Amministrazione di Cesena mantiene la stessa refrattarietà al dialogo". In serata una nota del Comune ha annunciato che oggi la Giunta approverà la delibera istitutiva da sottoporre all’attenzione del Consiglio comunale del 29 giugno, ovvero del primo Consiglio utile da quando è pervenuta la richiesta.