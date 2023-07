Commissione, via ai lavori La Lega e i comitati fanno esplodere le prime polemiche

di Paolo Morelli

Si riunirà oggi alle 18.30 per la prima volta in municipio la commissione speciale per approfondire i temi dell’alluvione del maggio scorso istituita dal Consiglio comunale. Ancora prima che la commissione, presieduta da Armando Strinati, consigliere di Cesena 2024, che avrà come vice Claudio Capponcini (5 Stelle), inizi l’attività stanno fiorendo le polemiche. Il gruppo consiliare della Lega aveva chiesto che la commissione fosse aperta al pubblico e che i gruppi consiliari potessero nominare degli esperti, ma la segreteria generale del Comune ha risposto che gli esperti sono previsti solo per le commissioni permanenti, e quindi in quella sull’alluvione non sarà possibile nominarli. Un parere che limita molto le possibilità di lavoro della commissione che dovrà approfondire aspetti tecnici complessi come la meteorologia, la geologia, lo studio dei flussi idraulici e altro ancora. Quanto alla possibilità che le sedute della commissione siano pubbliche, potrà decidere la commissione stessa. La risposta della segreteria generale del Comune, firmata dal vicesegretario Andrea Lucchi, evidenzia l’orientamento di non dare risalto ai lavori della commissione e si scontra con le richieste dei comitati degli alluvionati che sono sorti spontaneamente a Cesena, Forlì, Faenza e Ravenna.

I comitati, che rappresentano complessivamente più di 2.100 cittadini che hanno subito danni dall’alluvione, si sono incontrati con il fine di condividere le iniziative utili a fronteggiare tutte le problematiche e hanno diffuso un documento rivolto alle Amministrazioni dei comuni alluvionati, e che invieranno anche al presidente della Regione Stefano Bonaccini, al presidente dell’Unione delle Province Italiane (e sindaco di Ravenna) Michele De Pascale, e al Commissario per l’alluvione Francesco Paolo Figliuolo. "Siamo fortemente convinti - scrivono - che occorra coinvolgere tutti i cittadini con il fine di raccogliere e condividere il maggior numero di informazioni utili a supportare le famiglie ancora oggi in difficoltà, analizzando i problemi e soprattutto riprogettando il territorio. Un’analisi puntuale ed inclusiva può aiutarci a prevenire o attenuare eventi, come alluvioni e frane, che potrebbero essere ripetibili, ma con un’attenta prevenzione di certo di minor impatto. Siamo a richiederVi convintamente e con forza, l’istituzione di commissioni speciali di emergenza dedicate al tema alluvione e frane, chiediamo inoltre che queste siano pubbliche e che prevedano il coinvolgimento di esperti a supporto dei consiglieri comunali, oltre ad audizioni e ascolto dei Comitati Cittadini, Associazione eo Portatori di Interessi. Crediamo che trasparenza e confronto siano la base per ogni discussione civile".