Commissioni al lavoro da lunedì Prove orali al via il 26 giugno

Gli studenti delle quinte classi delle scuole superiori cesenati che sosterranno l’esame di staso lene scuole cittadine con le commissioni miste, formate da tre insegnanti interni, tre esterni e un presidente di commissione proveniente da un’altra scuola, saranno circa 1.300.

Le commissioni si costituiranno lunedì 19 giugno e le prove scritte, poi abolite per quest’anno nelle zone alluvionate, avrebbero dovuto iniziare il mercoledì 21. Martedì si è tenuta la riunione dei presidenti di commissione nel territorio provinciale.

"ll consiglio dell’Ufficio scolastico regionale – informa la dirigente del liceo scientifico Righi Lorenza Prati – è quello di far partire gli orali da lunedì 26 giugno , pur nel rispetto dell’autonomia delle singole commissioni. Al liceo scientifico Righi opereranno sei commissioni più una commissione mista con la sede di Bagno di Romagna abbinata ad altro istituto. Per quello che riguarda il mio istituto, per motivi organizzativi e per permettere agli studenti di affrontare con serenità un esame diverso da quello previsto, chiederò ai presidenti di concordare una data di inizio comune, possibilmente lunedì 26 giugno".

Visto che la sollecitazione pervenuta in tal senso dal direttore dell’ufficio scolastico regionale Versari è proprio questa, è lecito attendersi che anche gli altri istituti si orientino in questo senso.

Il punteggio dell’orale sarà 60 punti e lo schema del colloquio ricalcherà quello degli ultimi anni. Dopo le proteste degli insegnanti per la scelta degli esami solo orali nelle zone alluvionate il Ministero ha precisato che non è tecnicamente realizzabile consentire a ogni singolo studente di scegliere se sostenere soltanto l’esame orale ovvero anche quello scritto.