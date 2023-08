Commossi dal dramma in tv La città di Sierre dona 6mila euro

Le drammatiche immagini dell’alluvione in Romagna viste in televisione anche in Svizzera hanno commosso i cittadini di Sierre (17mila abitanti nel cantone Vallese) gemellato con Cesenatico. Il sindaco Pierre Berthod ha subito contattato il collega Matteo Gozzoli per chiedergli se anche Cesenatico era stata colpita. Una volta appreso che nella città balneare non c’erano stati problemi rilevanti, ma che la vicina Cesena era stata drammaticamente colpita, il Consiglio municipale di Sierre e l’Associazione del Gemellaggio hanno promosso una raccolta fondi a favore della popolazione cesenate versando nel conto corrente comunale ben 6.000 euro poi destinati alle prime misure a sostegno delle famiglie sfollate. Giovedì scorso, in una serata conviviale tra le città gemellate, l’aamministrazione comunale di Cesena, rappresentata dall’assessore al bilancio Camillo Acerbi, ha potuto ringraziare la comunità di Sierre, per la generosa donazione e per il sostegno che, per pura e gratuita empatia, ha dimostrato verso una città per loro sconosciuta.