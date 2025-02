"Commossi per l’omaggio a Renzo Baredi"

I cittadini di Cesenatico con in testa i residenti e gli operatori economici di Bagnarola, sono soddisfatti dell’intitolazione a Renzo Baredi del ponte sulla Ciclovia del Pisciatello. Di questo sentimento si fa portavoce Matteo Cantoni, presidente del Comitato di zona di Bagnarola: "Ritengo di poter parlare non solo a nome del comitato, ma di tutto il quartiere, quando dico che l’intitolazione del ponte Renzo Baredi, è una cosa che ci riempie di orgoglio e commozione. Renzo è stato per tanti e tante di noi un riferimento, una guida, un vero e proprio maestro di vita. Il suo impegno costante nella scuola, nelle tante iniziative che hanno animato negli anni il nostro territorio, il suo impegno civile e sociale, i tanti scritti in prosa e poesia che ci ha lasciato, non possono che essere un esempio. Proprio da questo è nata la proposta del Comitato di zona, di intitolare a lui questo ponte, per portare avanti il suo ricordo in un luogo a lui tanto caro come il nostro fiume Pisciatello. Io ero piccolo quando al centro estivo in parrocchia portava me e i miei coetanei in giro per il territorio raccontandoci la loro storia e analizzandone la geografia, animato da quella passione che sempre l’ha contraddistinto. Renzo ci ha insegnato ad amare la nostra terra, per questo è veramente una grande emozione dedicargli questo ponte e renderlo una parte indelebile di quel territorio che ha sempre amato".

g.m.