Commozione e solidarietà per Chiesa: "Sosterrò le spese del funerale"

Si sono accesi i ricordi, oltreché un largo cordoglio, intorno alla scomparsa del regista e sceneggiatore cesenate Aurelio Chiesa, deceduto tre giorni fa al Bufalini a causa di problemi di salute che lo stavano angustiando da diverso tempo. Negli ultimi anni - ne aveva 78 - solitario e rigorosamente fuori da ogni contesto sociale se si escludono le ormai rare puntate in centro in sella alla sua bicicletta davanti al bar Babbi, non intratteneva molte frequentazioni e, soprattutto, era completamente estraneo a quel mondo dove aveva cercato di infondere la sua creatività. Ma attraverso i social si è intensificato il flusso delle reminiscenze dei tanti che lo hanno avuto amico nei momenti giovanili e negli anni del suo impegno nel cinema a cui lascia due pellicole, "Bim bum Bam" e "Luci lontane", diverse sceneggiature e le esperienze di aiuto regia accanto a Pier Paolo Pasolini nel film "Porcile".

Viveva solo Aurelio Chiesa, che gli amici chiamavano affettuosamente Poppi. "Sono un orso" ammetteva in una intervista di 9 anni fa quando già si era inabissato tra carte, studi, pensieri e letture. "Nel cinema - diceva - c’è un momento creativo, ma c’è anche quello in cui il regista si sente come Cristoforo Colombo che guida una ciurma che vuole sempre tornare indietro. Bisogna imporsi agli attori, al produttore, il direttore della fotografia, persino agli elettricisti...". E della solitudine per scelta diceva: "Mi riconosco nell’apologo dei due porcospini che hanno freddo e paura ma più si stringono tra loro e più si pungono". Lascia una sorella più anziana, ospite di una casa di riposo e soggetta ad un amministratore di sostegno.

Per questo la sua sepoltura è apparsa, in un primo momento, a rischio di essere procrastinata da un lungo iter burocratico che avrebbe costretto la salma - come diverse altre che non hanno qualcuno che prenda le redine delle esequie - a stazionare nell’obitorio. Su questa eventualità ha preso corpo la disponibilità di un amico, Massimo Montanari, di farsi carico della sua sepoltura. Era già tutto deciso, il giorno, l’ora, l’impresa delle onoranze funebri, l’intenzione di seppellirlo in terra, ed anche l’accompagnamento da parte dell’Associazione Assocuore di cui Montanari è un volontario. "Non è accettabile - aveva detto Montanari toccato dalla fine solitaria di Chiesa - che un personaggio del genere venga abbandonato in questo modo. Non sono stato un amico intimo ma lo apprezzavo e mi sento sollecitato a fare qualcosa per lui". La generosità di Montanari, tuttavia, non ha potuto avere seguito.

"Non era affatto abbandonato a se stesso e non era indigente - afferma, infatti, Maurizia Giorgini, un’amica e vicina di casa che in varie occasioni ha interagito con lui per aiutarlo nelle difficoltà degli ultimi anni.

"Ogni decisione - evidenzia Maurizia Giorgini - spetterà all’amministratore di sostegno della sorella, erede dei suoi beni e unica depositaria delle volontà che attengono alla sua sepoltura, tanto più che risulta una tomba di famiglia dei Chiesa al cimitero urbano".

Nulla di fatto dunque per quanto riguarda il funerale che sarà deciso, presumibilmente, nei prossimi giorni.