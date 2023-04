Commozione e vittoria al Mini Palazzetto nel nome di Paolo Paganelli

"Paolo era una persona eccezionale, in un mondo ideale avrebbe dovuto vivere in eterno". Si commuove Dionigio Dionigi, il presidente del Panathlon Club Cesena, nel ricordare Paolo Paganelli, pietra angolare sulla quale il mondo del calcio a cinque è nato, è cresciuto e si è radicato in città, ma soprattutto una persona dalle grandissime qualità umane che ha lasciato troppo presto la sua famiglia a causa della malattia. Si commuove Dionigio Dionigio, perché nel ricordare Paolo Paganelli parla di un amico. L’amico il cui nome resterà sempre legato alla città di Cesena grazie all’intitolazione della palestra del Mini Palazzetto dell’Ippodromo, il fortino nel quale la Futsal Cesena sta costruendo le sue fortune sportive, ora nel campionato di serie A2 nel quale è impegnata nei playoff. La cerimonia ufficiale si è svolta ieri pomeriggio come evento clou di un triangolare, il primo Memorial Paolo Paganelli, organizzato dalla Futsal, dal Panathlon Cesena e dal Csi. Prima dell’ultimo atto sportivo, il pubblico si è trasferito all’esterno dell’impianto, dove il sindaco Enzo Lattuca, alla presenza anche del suo vice Christian Castorri e della famiglia di Paganelli, ha scoperto la targa e l’immagine a ricordo dell’indimenticato uomo di sport cesenate. ‘Ciao Paga’ recitavano il cartellone commemorativo e le magliette indossate da tutti i giocatori, che proprio in sua memoria in campo non si sono risparmiati, mettendo le mani sul trofeo in palio, dopo aver liquidato Rimini 6-0 e Reggio Emilia 2-1. "Abbiamo accolto con grande favore la proposta che ci era arrivata dal Panathlon Cesena – ha commentato Lattuca durante l’inaugurazione – e per questo è un piacere essere qui a intitolare ufficialmente una importante palestra della nostra città a Paolo Paganelli". Alla cerimonia hanno partecipato anche la squadra e i dirigenti, compreso il direttore generale Paolo Ionetti e un’altra bandiera del calcio a cinque cesenate, lo storico ex presidente Stefano Ceccarelli, premiati con una targa come anche la famiglia di Paganelli.