Compagnia Carabinieri. Il nuovo comandante è il maggiore Papale

Completato il cambio della guardia al comando della compagnia dei carabinieri di Cesena. Il nuovo comandante è il maggiore Maximiliano Papale che subentra al tenente colonnello Sabato Simonetti, trasferito a Bologna. Papale ha 45 anni, originario della provincia di L’Aquila, convivente e padre di due figli, laureato in giurisprudenza nonché in scienza della sicurezza, è nell’Arma dal 2002 ed ha svolto, in diversi ruoli, molteplici incarichi territoriali. Proviene da Fano, ove negli ultimi cinque anni ha retto la locale compagnia Carabinieri, è ufficiale dall’anno 2012 e, dopo aver frequentato la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha ricoperto incarichi di comando dei Nuclei Operativi e Radiomobili di San Severo e L’Aquila, prima di approdare alla compagnia di Fano ed ora a Cesena. La compagnia di Cesena, alle dipendenze del comando provinciale di Forlì, ha giurisdizione su Cesena e su ulteriori quattro comuni della Valle del Savio ove, da subito, l’ufficiale ha potuto "ammirare la bellezza di Cesena e del territorio circostante" nonché "apprezzare il carattere solare, concreto e laborioso della popolazione". Il colonnello Samuele Sighinolfiha espresso al maggiore Papale i migliori auguri per i prossimi impegni professionali volti a garantire le giuste risposte alle istanze di sicurezza dei cittadini del cesenate.