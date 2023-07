Compagnia della Crocina sostiene l’associazione ’I gatti degli gnomi’

Con una comunicazione, Delia Fabbri, presidente dell’Associazione ’I gatti degli gnomi’ di Bagno di Romagna (associazione responsabile delle colonie feline di randagi), ringrazia sentitamente i volontari della ’Compagnia della Crocina’ di Bagno, formata da alcuni pensionati locali fortemente innamorati e particolarmente legati al proprio paese e alla comunità in cui vivono. Esordisce così Delia Fabbri: "’La Compagnia della Crocina’ è formata da un gruppo di volontari che da anni si prodigano e si danno da fare per aiutare il nostro paese. Hanno fatto fontane, abbellito parchi, costruito panchine e chi più ne ha più ne metta. Da circa un anno, ma forse anche più, si sono offerti di aiutare anche noi. E molti di voi sanno di quanto aiuto abbiamo bisogno, mentre altri non se lo immaginano nemmeno. Pensano davvero che sia un passatempo per chi non ha di meglio da fare".

Prosegue la signora Fabbri: "Non potevamo fare un incontro più bello, è davvero gente meravigliosa che con tanto cuore e generosità, senza volere niente in cambio, ci ha aiutato a fare determinati lavori che da soli non avremmo potuto fare e questo aiuto ci ha risolto dei grossi problemi. Fortunati noi di Bagno di Romagna che li abbiamo. Grazie! Grazie! Grazie con tutto il cuore!"

Sono stati diversi i commenti di compiacimento e di ringraziamento, da parte di cittadini, ai doverosi riconoscimenti di Delia Fabbri verso i volontari della ’Compagnia della Crocina’, nell’encomiabile solco di ’quando il bene fa notizia’. Tra questi c’è chi scrive: "La Compagnia della Crocina è sempre super"; "Siete impareggiabili ed insostituibili, condivido in pieno il pensiero di Delia", "Complimenti meritatissimi", "Davvero bravi, grazie a tutti", "Fantastici", "E’ vero, grazie a tutti voi". Tutti meritati.

Gilberto Mosconi