Compie 101 anni la nonna della buona tavola

di Gilberto Mosconi

Nonna Iride Ridolfi di Balze di Verghereto ha compiuto 101 anni. La nonnina del paese bagnato dal Tevere è infatti nata a Balze il 18 aprile 1922. Da oltre 20 anni è vedova di Attilio Burioni, ha una figlia, Elisabetta, tre nipoti e un pronipote, che assieme agli altri familiari l’hanno ancor più affettuosamente e amorevolmente festeggiata per il suo compleanno ultrasecolare.

Ovviamente per il suo 101esimo genetliaco le hanno espresso congratulazioni e tanti cordiali auguri anche molti concittadini del paese incastonato alle falde del Fumaiolo.

Dicono di lei i suoi familiari: "Nonna Iride affronta la vita con gioia e serenità, apprezzando tanto l’affetto dei suoi amatissimi nipoti, cui anche lei ricambia ogni giorno sempre tanto amore, oltre a dargli anche vari consigli. Nel suo lavoro di cuoca, che ha svolto con grande passione e dedizione anche nelle colonie per ragazzi e negli alberghi della zona, c’è da dire che, oltre alla sua creatività culinaria, non si è mai separata da un vecchio ricettario di Pellegrino Artusi. Famoso è il profumo che emana dai suoi gustosissimi tortelli fritti, come altrettanto apprezzate sono le sue tagliatelle. È molto lucida, ha grande memoria, è curiosa, tollerante, moderna. Durante il giorno le piace guardare la televisione, in particolare le fiction e segue altresì gli aggiornamenti delle notizie date dai telegiornali. Molto devota, prega tanto e per tutti, anche per chi non la conosce".

Se le viene chiesto come si fa a trovare l’elisir di lunga vita e superare il secolo di età, risponde che per lei la "ricetta", visto che ha fatto la cuoca, è stata quella di aver sempre lavorato proprio tanto ogni giorno, fin da piccola.

"Qui a Verghereto oltre a Iride Ridolfi abbiamo altri due centenari – afferma il sindaco Enrico Salvi - e una popolazione di circa 1.700 abitanti con una parte preponderante di ultrasessantenni, come peraltro avviene di solito nei piccoli comuni montani. Le persone anziane sono una richezza del territorio e ne garantiscono la coesione sociale, i valori della tradizione e sono custodi della memoria. Quando ci sono i compleanni dei centenari l’amministrazione comunale di Verghereto non manca di esprimere gli auguri e la sua vicinanza agli interessati e alle famiglie e anche alle strutture che li ospitano con tutte le cure che meritano".