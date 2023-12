Compleanno al Poseidon con i ’G & The Doctor’

Questa sera festa grande per i 25 anni del ristorante pizzeria Poseidon di San Mauro Mare. Fu aperto nel mese di dicembre 1998 da Enzo Busni, sua moglie Leida e dal loro figlio Andrea, ai quali nel 2016 si è aggiunta l’altra figlia Laura. Fino al 2011 il locale ha funzionato anche come bar con apertura dalla mattina a notte. Poi la famiglia Busni ha deciso di aprire un ristorante-pizzeria aperto mezzogiorno e sera. Oggi che i coniugi Busni sono in pensione, anche se presenti nel locale, la direzione è passata nelle mani dei figli Andrea (che fa il pizzaiolo) e Laura (cameriera) che hanno rinnovato il locale con un menù più ampio, pronto per la stagione invernale con piatti tipici romagnoli e con accenni innovativi, anche se è aperto tutto l’anno. In cucina c’è lo chef Tommy De Vito e dietro al banco Andy che è anche musicista. La festa del compleanno sarà rallegrata dal gruppo ’G & The Doctor’, Gloria Turrini e Riccardo Ferrini.

Dice Laura Busni: "La maggior parte della nostra clientela ci segue da quando abbiamo aperto, perchè qui si sente coccolata, come a casa. Il nostro piatto forte sono gli strozzapreti allo scoglio e la nostra pizza a lunga lievitazione con farine locali. Organizziamo spesso spettacoli e concerti e siamo già al lavoro per preparare il ’Capodanno in musica’". Info: 0541-346164.

Ermanno Pasolini