Compleanno Marco Pantani: oggi il Pirata avrebbe compiuto 53 anni

Marco Pantani

Cesena, 13 dicembre 2023 – Oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 53 anni. Il più grande campione italiano di ciclismo, che nel ‘98 riuscì a portare a casa la storica doppietta vincendo Giro d’Italia e Tour de France, si è spento a Rimini diciannove anni fa, il 14 febbraio del 2004.

La morte del Pirata, andatosene a soli 34 anni, ha lasciato un enorme vuoto in famiglia, nella comunità Cesenate e nel cuore di tutti gli appassionati del ciclismo. E mentre l’eterno Pirata riposa al cimitero di Cesenatico, in tanti si stringono attorno al suo ricordo proprio oggi, 13 dicembre, che ricorre il suo compleanno.

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare il campione e a Cesenatico torna il compleanno solidale, venerdì 13 gennaio. Dalle 14,30 c’è il ritrovo ai piedi del Monumento Pantani, in viale Carducci 118. In questa occasione saranno rivelati i dettagli sul doppio appuntamento teatrale e con finalità benefiche "Il mio nome è Marco", andato in scena a Biella e a Cesenatico che ha fatto il tutto esaurito.

In merito allo spettacolo, la mamma Tonina Pantani racconta: “Devo dire grazie agli organizzatori per questo grande tributo a Marco. Vi confesso che mi sono messa un po' da parte, ho lasciato fare e sono orgogliosa di come hanno lavorato tutti, con impegno e amore: dagli artisti ai miei Pirati, passando a mia nipote Serena Boschetti, responsabile dello spazio Pantani, alla sua collaboratrice Chantal Magnani, agli amici Stefano Bagnolini e Andrea Bianchi, sempre presenti. Ringrazio Corrado Neggia per l'idea lungimirante e per aver cucito ogni fase del progetto. Un grazie a tutti di esistere, mi avete fatto passare una giornata fantastica, ridandomi 10 anni di vita", scrive in un comunicato sulla pagina Facebook ‘Spazio Pantani’.