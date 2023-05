Compleanno speciale per Vallicelli con ’Settanta volte Vince’

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico nel fine settimana propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Il locale di viale Roma stasera alle 22 proporrà un compleanno speciale dal titolo "Settanta Volte Vince", con il concerto di Vince Vallicelli in quartetto e una collaborazione speciale con Gionata Costa. Enzo Vallicelli, Vince per molti, compie settant’anni e vuole farlo sul palco, dove da una vita si esibisce e che considera casa sua. Sarà un appuntamento dedicato dunque ad un artista molto apprezzato e poliedrico, capace di passare dal liscio di Casadei al rock progressivo, dal blues alle sonorità dell’Africa, ma sempre passando per la Romagna. Le sue radici, quel senso di identità e di appartenenza a cui rimanere aggrappati, le ha sempre mantenute anche in mezzo alle esplorazioni più avventurose. Vince Vallicelli voce e batteria, sarà accompagnato da Roberto Villa al contrabbasso, Mirco Monduzzi alla chitarra e Gionata Costa al violoncello.

Domani, sempre alle 22, si passerà al blues dei Dog & Mosquito Boogie, per uno spettacolo nuovo, fatto di tanta voce, chitarra e armonica. Dopo un decennio nella band Angry Gentlemen, le due anime storiche del quartetto romagnolo, Ivan Taroni voce, chitarra e kazoo; e Marco Betti armonica e voce, diventano i protagonisti sul palco di un concerto a tutto blues. Per gli appassionati di questo genere, è inutile dire che l’appuntamento è di quelli da non perdere. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma angolo lungomare di Cesenatico.

Giacomo Mascellani