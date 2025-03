Completata la pulizia di 4.000 caditoie

Dal 1° gennaio 2025, Hera è subentrata ai Comuni della provincia di Forlì-Cesena nella gestione e nel coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche che rientrano nell’ambito del contratto di gestione del Servizio Idrico Integrato, svolte fino a dicembre dai Comuni. Riguardo alle attività di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie), nelle prime settimane di gestione, il servizio si è concentrato sull’organizzazione ed avvio della pulizia delle caditoie stradali e dei sottopassi: il disciplinare prevede la pulizia di tutte le 140 mila caditoie in due anni.

L’attività ha visto impegnati, quotidianamente, fra i quattro e i cinque mezzi autospurgo: in gennaio sono state pulite circa 4.000 caditoie, in febbraio altre 3.500. Per il Comune di Cesena, che ha 34.400 caditoie, le squadre sono state impiegate in una porzione del centro e della zona Oltre Savio, entrambe completate. Ora sono in fase di completamento le zone di Diegaro, Torre del Moro e Ippodromo. A seguire le zone di Sant’Egidio e Villa Chiaviche.