Completato il restyling in via Zanotti

A Savignano sul Rubicone sono terminati i lavori in via Zanotti, che fa parte della serie dei vicoli sottoposti a totale rifacimento per portare questo angolo urbano all’antico splendore. Sono in corso i lavori per la posa dei sottoservizi a cura di Hera in via Guidoni da vicolo del Voltone a via Montesi e in via Montesi, per iniziare poi con la posa della pavimentazione.

"Via Zanotti – rimarcano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara – torna a nuova vita grazie alla riqualificazione che abbiamo fortemente voluto. Questi lavori finalmente rivelano la bellezza che Savignano è capace di offrire e che aspettava solo di essere mostrata. L’intervento di riqualificazione dei vicoli fa parte del progetto di valorizzazione voluto dall’amministrazione Ccmunale, in continuità con la riorganizzazione del mercato ambulante. Il costo totale è di 275mila euro, di cui 171mila finanziati grazie alla legge regionale 41 ed erogati dalla Provincia di Forlì-Cesena. L’intervento si svolge in parallelo alla bonifica e alla ricostruzione delle reti di acqua, gas e fognature a cura di Hera".