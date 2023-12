Completato il tetto di Palazzo del Capitano

Il Palazzo del Capitano, la struttura quattrocentesca di Via Fiorentina a Bagno di Romagna, si è rifatto la copertura. Già sede della potente Famiglia medievale dei Conti Guidi di Bagno, in quel grande Palazzo trovano sede anche l’ufficio turistico, il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la Biblioteca comunale. Dice il sindaco Marco Baccini: "Nei giorni scorsi, sono stati completati i lavori di ripristino del tetto di Palazzo del Capitano, che rappresenta la terza ed ultima fase del più ampio progetto di riqualificazione dell’immobile. In pratica, il cantiere ha riguardato il rifacimento del tetto, relativo ad un progetto di impermeabilizzazione e messa in sicurezza, per un importo totale pari a 90mila euro, finanziato per 30mila euro dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e per 60mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, soldi che abbiamo richiesto ed ottenuto".

Spiega poi Baccini: "In sostanza, sono stati investiti complessivamente 535mila euro nella riqualificazione e nel rinnovamento del Palazzo del Capitano, che questa Amministrazione ha voluto tradurre in un progetto concreto ed effettivamente realizzato. Al riguardo, l’aspetto di rilievo, che mi pare opportuno evidenziare, è che l’intero importo di 535mila euro è stato totalmente finanziato da contributi esterni".

Sottolinea poi Baccini: "Un progetto che abbiamo voluto e per il quale abbiamo lavorato con impegno, nell’ottica di rendere Palazzo del Capitano un immobile che rappresenti in modo decoroso ed elegante il nostro borgo termale e turistico".

Gilberto Mosconi