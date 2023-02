Comprare libri per donarli a Pediatria

Libri donati e messi a disposizione dei piccoli pazienti della Pediatria di comunità dell’ospedale ’Marconi’. Su iniziativa dell’Ausl Romagna per sostenere la lettura fin dalla tenera età, saranno donati alla Pediatria di comunità libri raccolti dalla libreria Mondadori. Al progetto aderisce l’associazione ’I Bambini al primo posto’. I clienti sono invitati ad acquistare un libro per bimbi fino a 3 anni e a lasciarlo in libreria, dove i volontari li prendono per leggerli nel centro pediatrico.