Comunali a Sarsina Il centrosinistra non trova il candidato, ora la lista è a rischio

di Andrea Alessandrini

Le elezioni amministrative di Sarsina, che si terranno il 14 e 15 maggio, anticiperanno l’infornata delle comunali non sfalsate temporalmente in programma l’anno prossimo, fra cui quelle di Cesena. Un appuntamento elettorale quello sarsinate che, a quaranta giorni dal suo svolgimento, vede ancora irrisolta non solo la matassa della scelta del candidato sindaco del centrosinistra, ma anche la presentazione della lista stessa, che ad oggi è a rischio, e sarebbe un evento mai avvenuto nella storia sarsinate quello di una sola lista in lizza. Il sindaco di centrodestra Enrico Cangini presenterà la sua ricandidatura e la squadra che lo sostiene venerdì mattina, nel solco della continuità: la stessa lista civica ’Sarsina nostra’ del 2018 col sostegno del centrodestra e la riproposizione della medesima squadra di giunta. Cinque anni fa Cangini si aggiudicò la competizione elettorale con 1.311 voti (67,68%) prevalendo su Francesco Romagnoli, Pd allora 21enne, capolista di Sì Amo Sarsina (626 voti, 32,31%). Allora era appena 25enne, assessore uscente al bilancio e alle politiche sociali. Gli aventi diritto al voto erano 3.002 e votarono in 1.967 (il 65,52%).

Lo schieramento di centrosinistra contendente deve riordinare le fila e può - anzi visti i tempi deve – essere l’occasione propizia l’incontro che si terrà domani sera alle 21 nella sede del circolo culturale cittadino al quale è annunciata la presenza del segretario di Federazione del Pd Nicola Dellaquasqua e dei consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti. Serve una scossa anche psicologica per vincere l’impasse e motivare i dem sarsinati, gli alleati di centro sinistra e le forze civiche afferenti a scendere in campo. Sarebbe un pessimo segnale, se ciò non avvenisse, non solo per il Pd sarsinate. Nel caso in cui le elezioni comunali si tenessero con una sola lista in lizza, si dovrà superare la soglia del 40% (in precedenza il 50% poi abbassata) dei partecipanti al voto per rendere valida la competizione, altrimenti scatterebbe il commissariamento del Comune, eventualità che preoccupa lo schieramento di centrodestra e il candidato sindaco uscente, anche se nel 2018 la percentuale dei votanti fu superiore al 65%. I consiglieri di minoranza sono quattro: Francesco Romagnoli, capogruppo, Francesco Bravaccini, Milva Ostolani, e Nicolò Rossi. Dal quartier generale del Pd sarsinate si apprende che tre di loro non sarebbe orientati a ricandidarsi.

Va registrato anche quello che a Sarsina viene definito ’l’effetto Cangini’: al giovane sindaco di uscente trentenne viene riconosciuto trasversalmente il merito di aver amministrato bene il Comune e di non essere un sindaco divisivo, al contrario, avendo dimostrato di potersi porre, per la stima goduta al di là degli schieramenti, nel solco del pur ineguagliabile sindaco democristiano Lorenzo Cappelli, primo cittadino pressoché ininterrottamente nel dopoguerra fino al 2009, tranne una legislatura in cui prevalse il contendente di sinistra Lucio Cangini (1995-1999).

Vuoi pure l’effetto Cangini, ma di qui a non presentare la lista ce ne corre, e sia pure in extremis c’è da ritenere che il Pd farà di tutto per far sì che sia allestita la lista con un candidato competitore del sindaco uscente, un candidato a cui sarà richiesto di immolarsi.