Comunali, Fondamenta in pista: "Alleanza con Lattuca? Non è detto"

Luca Capacci, candidato sindaco nel 2019 con la lista di sinistra Fondamenta: vi riproporrete agli elettori alle comunali del 9 giugno 2024?

"Fondamenta sarà sulla scheda elettorale. Abbiamo continuato il nostro lavoro di proposta, studio e di divulgazione politica in questi anni, allargando la partecipazione a nuove persone e collaborando con altre forze politiche, come Alleanza Verdi e Sinistra, Possibile e Psi".

Vi alleerete con Lattuca?

"C’è un dialogo in corso e il buon esito dipenderà dal programma, dalle condizioni politiche di lavoro e dall’accettazione di proposte per noi qualificanti".

Quali punti sono per voi dirimenti per il rilancio di Cesena?

"Li stiamo costruendo cercando di coinvolgere le persone con incontri pubblici. Sicuramente ci saranno il lavoro e i diritti, tra cui quello alla casa, sempre più emergenza e diritto di pochi. Non mancherà la cultura, per la quale manca da molto tempo una progettazione ampia con finanziamenti adeguati. Per l’ambiente chiederemo che Cesena faccia davvero la sua parte nel contrasto e nell’adattamento, ai cambiamenti climatici, fungendo da traino per i comuni vicini e tutta la Romagna"

Pregi e difetto della giunta di Lattuca.

"Ha operato bene nellei emergenze, Covid e alluvione. Non era scontato. Ha puntato molto sul sostegno delle fasce più deboli e sulla tempestività. Ci sono stati anche scivoloni, come la proposta di realizzazione di un grande capannone logistico in area agricola. E vanno coinvolti di più i cesenati".

Con Elly Schlein segretaria vi siete avvicinati al Pd?

"La nostra visione di mondo, che si cala poi in quella della città, è vicina a quella di Schlein, ma non basta una nuova segretaria per cambiare un partito che, in questi anni, ha dimostratoambiguità e commesso errori. La sua elezione ha facilitato ildialogo che si era interrotto, speriamo porti a un coinvolgimento reale per migliorare le cose specie per chi sta peggio".

Quali nuove iniziative?

"Riparte la serie di incontri ’’Megafoni. Dialoghi per il futuro’, ciascuno dedicato a un tema, dando voce a cittadini ed esperti".