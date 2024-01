Comunali, Pascuzzi verso la candidatura

L’onorevole Alice Buonguerrieri coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ha reso noto che Simone Pascuzzi, coordinatore del partito a San Mauro Pascoli lascia la carica di partito in quanto può candidasi a sindaco per il centrodestra alle comunali di giugno. Simone Pascuzzi, consigliere comunale di minoranza, conferma che la decisione è stata presa d’intesa con il partito, per mettersi pienamente a disposizione di San Mauro Pascoli, anche come candidato sindaco.

Dice l’onorevole Alice Buonguerrieri: "Simone Pascuzzi ha raccolto in questi anni di impegno molto sostegno e apprezzamenti da parte della comunità. Lascia la carica di coordinatore comunale di Fratelli d’Italia per dedicarsi con tutte le energie a questo nuovo progetto, cercando in prima battuta l’appoggio dei partiti di centrodestra. Lo ringraziamo per il lavoro portato avanti in questi anni".

e. p.