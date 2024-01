Comunali, sondaggi di Fdi: "Andiamo al ballottaggio"

Non c’ è solo quello del Pd cesenate di sondaggi sulle elezioni comunali, che darebbe Enzo Lattuca candidato del centrosinistra vincitore al primo turno alle comunali di Cesena , ma anche uno di Fratelli d’Italia regionale dal quale scaturirebbero responsi differenti rispetto all’esito delle urne. Un sondaggio su più comuni: mentre su Forlì, dove candidato del centrodestra sarà il sindaco uscente Gian Luca Zattini, il sondaggio di Fratelli d’Italia dà vincitore il centrodestra al primo turno, e così a Ferrara, ma non a Reggio Emilia con la sconfitta al primo turno, per Cesena la partita si evidenzia contendibile la probabilità di arrivare al ballottaggio è assai elevata. E – questo è un dato rilevante per le implicazioni che potrebbe – l’esito positivo del risultato dipende dalla forza che avrà la lista civica, che riveste dunque importanza per centrare l’obiettivo finale.

Dal sondaggio di Fratelli d’Italia emergerebbe come tema centrale per il pronunciamento degli elettori la questione dell’alluvione e – stando a quello che trapela dagli ambienti del partito della Meloni – se in un primo momento nel dopo alluvione Lattuca si era mosso in modo a lui favorevole per attirare il consenso, ora gli elettori starebbero cominciando ad avere più fiducia nel governo e nel generale Figliuolo, grazie agli interventi prodotti, e a valutare e le responsabilità per l’alluvione e il problema della richiesta dei risarcimenti ritenuti superiori al dovuto, fattori che potrebbe portare anche ad indagini sull’operato degli enti preposti.

"Confido – afferma l’on. Alice Buonguerrieri – coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia che non nasconde fiducia e ottimismo sull’esito delle comunali – che il centrodestra abbia carte in regola per vincere le elezioni i e dare ai cesenati finalmente una valida alternativa politica, come è avvenuto a livello nazionale. Cesena è una città difficile per il centrodestra e sappiamo anche che il candidato al secondo mandato normalmente parte avvantaggiato, ma quello che sta emergendo è che i cesenati hanno la consapevolezza di meritare di più e che con il Governo Meloni questo territorio può fare un salto di qualità".

"È in fin dei conti quello che sta succedendo nel comune di Forlì – svolge il concetto l’on. Buonguerrieri – dove il ministro Sangiuliano verrà a stringere un accordo per il recupero dell’ex convento Ripa con finanziamenti per 30 milioni di euro, con il recupero di un edificio del centro dimenticato per decenni, e dove altre ingenti risorse sono state stanziate per la tangenziale Ovest, Villa Selva e altre infrastrutture. A scanso di equivoci, le istituzioni sono di tutti e certamente non privilegiano i comuni di centrodestra, ma è evidente che possono aiutare le affinità e il dialogo costruttivo fra enti locali e chi governa il Paese. Questo io mi auguro che i cesenati possano comprenderlo valutando i benefici che la città potrebbe avere con un cambio di maggioranzaa nel Comune".

"L’unico punto di forza di Lattuca – dichiara l’on.Buonguerrieri – è non avere avuto Fratelli d’Italia all’opposizione in consiglio comunale a Cesena in questi cinque anni. Saremmo stati presenti, duri ma propositivi, e avremmo avuto un peso forte, mentre in consiglio comunale all’opposizione c’è stato chi si è rivelato spesso assente (stoccata a Cambiamo, ndr) e la Lega, la quale ha fatto quello che poteva con quelle forze. Ma ora guardiamo al futuro e stiamo costruendo una proposta politica che non avrà la benché minima collusione con il Pd".

Non manca una stoccata finale alla Lega alleata. "Abbiamo letto le dichiarazioni sul ballottaggio del 2019 rilasciate da Morrone – conclude l’on. Buonguerrieri – e devo dire che francamente è un tema che non mi appassiona, d’altra parte io non sono esperta di di sconfitte in una Romagna elettoralmente complessa e Jacopo se ne intende di più. Ma per Fratelli d’Italia contano il presente e il futuro e sappiamo solo che il nostro obiettivo è vincere, non importa se al primo o al secondo turno".

La settimana prossima verrà ufficializzato il candidato e prendono quota le possibilità di Michele Pascarella (Forza Italia).

Andrea Alessandrini