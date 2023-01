Comune, a bando un lotto per alloggi a prezzi convenzionati

Il Comune di Cesena ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di un lotto Erp nell’area di trasformazione di San Mauro, in via Savio, su cui il futuro assegnatario dovrà costruire uno o più fabbricati residenziali di diverse tipologie e dimensioni di alloggi che potranno essere venduti oppure dati in locazione, sia permanente che a termine, non a prezzo di mercato ma convenzionato, andando incontro alle esigenze delle famiglie. Le domande al bando, rivolto alle Cooperative d’abitazione e ai loro consorzi, imprese di costruzione e associazioni d’imprese, Fondazioni e Associazioni che realizzano interventi di interesse assistenziale e sociale, dovranno essere presentate fino alle ore 12 del 9 febbraio.

Sarà prevista la possibilità di vendita degli alloggi da cedere in locazione, sia permanente che a termine, con ‘diritto di prelazione’ a favore del Comune di Cesena, per tutta la durata del vincolo di locazione, con l’obbligo per l’acquirente di garantire la prosecuzione della locazione dell’immobile alle condizioni stabilite dalla convenzione. Inoltre, la cessione degli alloggi in locazione potrà avvenire solo a favore di un altro soggetto che presenterà le caratteristiche previste dal bando.

La proprietà del terreno, che ha un prezzo di 1.088.459,00 euro e una superficie fondiaria di 6.286 metri quadri (con una superficie utile lorda di 3.196 mq), verrà ceduta dal Comune all’assegnatario del lotto Erp individuato dal attraverso il presente bando. Le domande pervenute saranno esaminate dal Servizio associato attuazione Urbanistica Peep del Settore Governo del Territorio e la graduatoria dei richiedenti verrà formata e sarà approvata dal Dirigente di Settore.