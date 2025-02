Comune, avanti con le piste ciclabili. Anche se le usano in pochi

Cesena continua a pedalare verso un futuro più sostenibile, ampliando la sua rete ciclabile ‘Bicipolitana’. Questo ambizioso progetto mira a collegare l’intera città, favorendo spostamenti veloci e sicuri in bicicletta e migliorando la connessione tra luoghi strategici come l’ospedale, la stazione e il campus universitario. Facendo il punto della situazione, l’assessore Christian Castorri ribadisce la convinzione dell’amministrazione comunale sulla direzione intrapresa: "L’implementazione della rete ciclabile cittadina assume particolare rilevanza perché da un lato risponde a un’esigenza di messa in sicurezza degli utenti della strada e dall’altro garantisce a tutti coloro che decidono di spostarsi in bici di poter contare su corsie preferenziali e dedicate. C’è da dire tuttavia che l’abitudine a utilizzare queste infrastrutture ciclabili appartiene ancora a pochi cittadini e che sarà necessario avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a una piena fruizione di questi percorsi".

Sono in corso i lavori per il secondo tratto della pista ciclabile lungo la via Emilia Ponente, che si estenderà dalla rotonda di Torre del Moro fino a Diegaro. Questo nuovo segmento di 2,5 chilometri, che dovrebbe essere completato entro maggio, segue il primo tratto già realizzato e rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile.

La rete ciclabile cittadina ha raggiunto i 101 chilometri e l’obiettivo del Comune è continuare a creare percorsi preferenziali e dedicati ai ciclisti, incoraggiando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e aumentando la sicurezza stradale.

Tra i progetti recenti e in corso, si evidenziano: la pista ciclabile lungo il Savio, inaugurata nel 2021, che collega il Ponte Vecchio a via Ancona; il collegamento di due tratti ciclabili su viale Bovio, per un’estensione di circa 800 metri; a pista ciclabile su via Ravennate, che si sviluppa per 1,5 chilometri; la realizzazione di 800 metri di pista ciclabile in via Cerchia di Sant’Egidio; il collegamento tra la zona dell’Ippodromo e il centro storico su viale Gramsci, con 300 metri di nuova pista ciclabile; la connessione ciclabile tra Ponte Abbadesse e il centro città, prevista per quest’anno.

Per quanto riguarda i progetti futuri, l’amministrazione comunale evidenzia che nella sede del quartiere Cesuola recentemente è stato presentato il percorso ciclabile per collegare Ponte Abbadesse e Rio Eremo, con inizio lavori previsto per il 2026.

Infine sono entrati nell’ultima fase del cantiere i lavori della nuova pista ciclabile a Borgo Rose, che collegherà Borello e Borgo delle Rose lungo via Linaro.

re.ce.