Comune, carta con agevolazioni per disabili

Il Comune di Cesena ha aderito al progetto nazionale Carta europea della disabilità in Italia (Disability card) che semplifica l’accesso ai servizi, a cominciare da quelli culturali, elevando in questo modo la qualità della vita delle persone. Rilasciata dall’Inps, questa carta speciale attesta la condizione di disabilità della persona e consente l’accesso a beni e/o servizi agevolati.

"La Disability Card – commentano gli assessori alla cultura Camillo Acerbi e ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – ha lo scopo principale di ridurre le barriere per le persone con disabilità assicurando un riconoscimento uniforme dei diritti. Il suo obiettivo è di garantire una maggiore partecipazione alla vita sociale e culturale.

I titolari della carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la stessa: ingresso gratuito per il titolare della carta ed un accompagnatore alla Malatestiana, alla Rocca Malatestiana; ingresso gratuito per il solo titolare al Museo Musicalia e a Villa Silvia-Carducci; ingresso ridotto all’importo della tariffa vigente denominata “Under 29” per il titolare della carta e ingresso omaggio per l’accompagnatore al teatro Bonci".