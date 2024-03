Comune promotore della pace: "Nasce un comitato cittadino"

Un appello per la pace parte da Sogliano al Rubicone, il paese che ha dato i natali e dove riposa monsignore Pietro Sambi da sempre e da tutti definito "Pellegrino di Pace". Durante la Prima Commissione Consiliare è stato approvato e lanciato un appello per la Pace per il cessate il fuoco in Terra Santa ed è stato costituito il Comitato di Cittadini Volontari del Centro Internazionale per la Pace Monsignor Sambi.

"È con profonda gratitudine che il Comune ricorda Monsignor Pietro Sambi – ha detto la sindaca Tania Bocchini –. Riteniamo sia giunto il momento di dare continuità alle iniziative del Centro per la Pace, che ha sede nella casa di Pietro Sambi. Per questo lanciamo una chiamata per la costituzione di un Comitato di Cittadini Volontari per promuovere iniziative e attività di formazione culturale, di approfondimento e di collegamento con altri centri, di valorizzazione della figura di Monsignor Pietro Sambi, per costruire insieme nuovi Percorsi di Pace". Per fare parte del Comitato di Cittadini Volontari del Centro Internazionale per la Pace Monsignor Sambi scrivere alla e-mail mauro.manzo@comune.sogliano.fc.it.

e.p.