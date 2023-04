Comune, spunta un ‘tesoretto’ di 2,3 milioni

Il Comune di Cesenatico si ritrova con un ‘tesoretto’ in cassa. Il rendiconto 2022 consente infatti di utilizzare 2 milioni e 300mila euro, che saranno impiegati nel bilancio di quest’anno. Il risultato d’amministrazione chiude con un risultato positivo di un milione, 27mila e 519 euro, che sarà utilizzato nella gestione corrente per i capitoli di spesa di sport, turismo e cultura, e soprattutto per mettere in sicurezza il bilancio 2023 attraverso l’eliminazione della quota di oneri di urbanizzazione attualmente appostata nella parte corrente per 700mila euro. Nella gestione corrente una particolare attenzione è dedicata ai crediti non più recuperabili, come ad esempio quelli dell’Imu da società fallite, con la eliminazione di diverse partite e l’aggiornamento del fondo crediti dubbia esigibilità. Il risultato a consuntivo per la parte destinata agli investimenti è di un milione, 288mila e 127 euro; questa somma sarà impiegata nelle opere pubbliche in corso per coprire l’aumento dei costi nei cantieri e per alcuni nuovi interventi. La gestione 2022 mostra una sostanziale tenuta dei conti, nonostante le difficoltà dovute ai rincari dei materiale e l’aumento delle utenze anche per il Comune. Il fondo di cassa chiude a 9 milioni e 694 mila euro ed i tempi medi pagamento sono inferiori rispetto a quanto previsto dalla norma di 4,4 giorni, con lo stock di debito verso i fornitori attestato a fine anno a 68.488 euro. L’ammontare di indebitamento per i mutui contratti in precedenza per realizzare opere pubbliche è di 33 milioni e 363mila euro, quindi 1,2 milioni in meno dell’anno precedente. Nel 2022 gli investimenti sono stati per 9 milioni e 305mila euro, contro i circa 6 milioni e mezzo dell’anno precedente; anche questo è un segno positivo sui conti pubblici. Il Fondo Contenzioso è invece pari a 3 milioni, 575mila e 885 euro, in linea con il bilancio precedente.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità mostra un dato molto elevato, 37 milioni e 194mila euro, ed in questo capitolo pesano l’Imu sulle piattaforme che Eni ancora non ha pagato; ma ci sono anche da recuperare somme della Tari e sanzioni amministrative che forse non saranno riscosse. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al bilancio Jacopo Agostini sono soddisfatti: "Il rendiconto 2022 ci consente di mettere in sicurezza la spesa corrente del Comune, in un contesto di criticità economica nazionale e di contrazione dell’edilizia, collegato ai rincari e al blocco del bonus 110. Grazie a questi fondi manteniamo invariati tutti i servizi e potremo contare su circa 1,3 milioni extra necessari per gli adeguamenti prezzi delle opere pubbliche. Per il futuro lavoreremo sulla capacità di riscossione delle entrate".

Giacomo Mascellani