Comune, stanziamento per il volontariato

L’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna conferma il proprio sostegno alle associazioni di volontariato con uno stanziamento straordinario di 17.500 euro, destinato a finanziare le maggiori spese determinate dai rincari di energia elettrica. Una volontà che si è tradotta in due avvisi pubblici per la concessione straordinaria di contributi economici rivolti a soggetti che operano nel settore sportivo locale e nel settore socialeper fronteggiare i maggiori costi sostenuti per l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e per quei soggetti che operano nel campo dell’utilità sociale.

Spiega il sindaco Marco Baccini: "Il rincaro dei costi energetici ha infatti rappresentato un fattore di forte criticità per quelle associazioni ed enti che operano gratuitamente ed in vari settori a favore della nostra comunità, che abbiamo voluto sostenere stanziando un contributo straordinario di 17.500 euro, destinato a finanziare per 10.500 euro le attività sportive e per 7.000 euro quelle di utilità sociale".

Le richieste di contributo straordinario devono essere redatte con lo schema di domanda e dichiarazione che sono stati allegati a ciascuno dei due relativi avvisi, che sono stati pubblicati sul sito del Comune al link: www.comune.bagnodiromagna.fc.it Le domande devono essere presentate entro le ore 13 di domani, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune a palazzo Pesarini, via Giuseppe Verdi 4 a San Piero in Bagno, o via Pec all’indirizzo :[email protected]

Gilberto Mosconi