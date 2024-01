Comuni-Chiamo, cittadini ’sentinelle’: in un anno 2.778 segnalazioni

Anche per "Comuni-Chiamo" a Cesenatico è tempo di bilanci. Nel 2023 questo strumento si è confermato prezioso per i cittadini, i quali hanno potuto, comodamente dai loro dispositivi, segnalare i problemi riscontrati in città. Attraverso questa app dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 sono state 2.778 le segnalazioni, con una media di 7,8 al giorno. Avere gratuitamente sul proprio smartphone la possibilità di comunicare in modo costruttivo i problemi della città è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, la possibilità per tutti di dare il proprio contributo. Sul totale delle segnalazioni ricevute durante l’anno da poco concluso, il 90% sono state risolte mentre il restante 10% è ancora in gestione. Persiste una parte di segnalazioni che non è di competenza comunale e una parte che viene prontamente girata ai fornitori che erogano i servizi. I giorni di media con cui viene chiusa una segnalazione sono meno di 15 e i tre argomenti maggiormente affrontati sono strade, rifiuti e verde pubblico. I mesi con più traffico sono stati quelli estivi con punte di 413 segnalazioni in agosto.

"L’App Comuni-Chiamo è attiva ormai da alcuni anni e può essere utilizzata per segnalare in tempo reale i problemi riscontrati in città, come una buca in strada, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, un tombino intasato o sfalci d’erba da eseguire – spiega il sindaco, Matteo Gozzoli –. Le segnalazioni una volta inserite nel portale, vengono elaborate dalla piattaforma che attribuisce loro un grado di priorità. In questo modo il Comune saprà esattamente ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, risparmiando tempo e risorse, garantendo un servizio più efficiente e tempestivo".

