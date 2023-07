’Comuni-chiamo’, è sempre più uno strumento prezioso per i cittadini

’Comuni-chiamo’ anche nel secondo trimestre del 2023 è stato uno strumento prezioso per i cittadini di Cesenatico che hanno potuto segnalare i problemi riscontrati in città con il proprio smartphone o con l’IPhone. L’app è ormai diventata un’abitudine consolidata e nel periodo 1 aprile-30 giugno, sono state 863 le segnalazioni, poco meno di una decina al giorno (per la precisione una media di 9,5 al giorno). Nel mese di aprile sono state 173, in maggio 290 e a giugno 400.

Questo sistema è un modo di tenersi in contatto agile e veloce per entrambe le parti, vicino alle esigenze e al modo di vivere dei più giovani, ma facile e intuitivo anche per le persone mature che hanno un telefonino. Avere la possibilità di comunicare in modo immediato e costruttivo i problemi della città, è anche un piccolo esperimento di cittadinanza attiva, in quanto tutti hanno la possibilità di dare il proprio contributo. Sul totale delle segnalazioni ricevute durante l’ultimo trimestre, il 60 per cento sono state quelle risolte mentre il restante 40 per cento è ancora in gestione. C’è sempre una parte consistente di segnalazioni che non è di competenza comunale e una parte che viene prontamente girata ai fornitori dei servizi.

I giorni di media con cui viene chiusa una segnalazione sono nove e i tre argomenti maggiormente affrontati dall’app sono le strade, la raccolta dei rifiuti e la cura del verde pubblico. In sostanza gran parte delle segnalazioni è inerente i problemi risolvibili di tutti i giorni, come la buca in una strada, un lampione spento, la mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali randagi, un tombino intasato, l’aiuola mal tenuta o l’erba da sfalciare.

g.m.