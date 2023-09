Comuni-Chiamo, segnalazioni in tempo reale con la nuova App

La comunicazione tra cittadini e amministrazione comunale è sempre più immediata. A Longiano ha preso il via il servizio smart Comuni-Chiamo: un’opportunità semplice e veloce che permette di inviare segnalazioni relative al territorio. La piattaforma rende più efficiente la raccolta e la gestione delle informazioni fornite dal cittadino, facilitando anche la risoluzione dei problemi. Il servizio è semplice da usare e permette di segnalare in tempo reale diverse tipologie di criticità relative a beni e servizi pubblici come ad esempio: la necessità di una manutenzione straordinaria di una strada oppure un lampione spento o disagi nei trasporti pubblici. È possibile accedere a Comuni-Chiamo sia da pc che da smartphone, partendo dalla pagina web https:me.comuni-chiamo.com o dall’app gratuita Comuni-Chiamo, disponibile per Android e iOS. Inoltre mediante questa applicazione sarà possibile restare sempre aggiornati sulle iniziative e sulle notizie relative al Comune di Longiano che verranno notificate all’utente.

Dice la vicesindaca Sara Mosconi: "Non è necessario registrarsi per utilizzare il servizio. Dopo aver inserito tutti i dati della segnalazione (tipo di problematica, posizione, eventuali allegati, descrizione), sarà sufficiente inserire i propri contatti (nome, cognome, email e numero di telefono) e cliccare "invia". I cittadini potranno ricevere gli aggiornamenti relativi alle loro segnalazioni e monitorare la risoluzione delle problematiche". Una volta inserite nel portale, le informazioni sono elaborate dalla piattaforma e smistate in automatico all’ufficio di competenza, permettendo di risparmiare tempo e risorse e garantendo un servizio più efficace e tempestivo. Restano attivi i canali di segnalazione tradizionali come email e telefono dedicati soprattutto alle emergenze e a chi ha meno familiarità con le nuove tecnologie.

Conclude Mauro Graziano sindaco di Longiano: "L’attività della nostra amministrazione è volta ad avvicinarci sempre di più al cittadino aprendo canali dedicati. Riteniamo infatti sia necessario avvalersi delle nuove tecnologie che rappresentano una risorsa importante e che devono agevolare la comunicazione tra ente e cittadino".

Ermanno Pasolini