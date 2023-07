Comuni italiani e europei aiutano Sarsina a rialzarsi

di Andrea Alessandrini

Solidarietà dai Comuni, amici di antica data ma anche grazie alle impreviste circostanze della vita. Ne è oggetto in questi giorni Sarsina, tra i più colpiti dalle esondazioni e dalle frane, specie in alcune frazioni come Ranchio. Ieri pomeriggio il sindaco Enrico Cangini si è messo in viaggio per quel di Passirano, comune di settemila anime sul lago Maggiore.

"Vado a una cena di beneficenza promossa dal sindaco di quel Comune – informa – a favore della nostra città alluvionata, iniziativa scaturita da una circostanza singolare. Un consigliere comunale di Passirano ha fatto molti anni fa il servizio militare insieme a un dipendente del nostro Comune e quando c’è stata l’alluvione questi ha coinvolto la giunta comunale che ha voluto esprimere la sua vicinanza attraverso una donazione che verrà consegnata alla cena di questa sera. Altri piccoli comuni limitrofi si sono uniti all’atto solidale".

Nei giorni scorsi il sindaco Enrico Cangini insieme al comitato di gemellaggio di Sarsina ha partecipato al gemellaggio istituzionale a Lopik in Olanda, avviato da cinquant’anni anche con i comuni francese di Lezoux e tedesco di Grebenstein. Ha guidato la delegazione il presidente del comitato del gemellaggio, nonchè consigliere comunale sarsinate, Simone Bartolomei, che informa: "Abbiamo ricevuto affetto e donazioni generose dai nostri comuni europei gemellati".