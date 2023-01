Comuni, musei e parchi: 300 posti di servizio civile

di Annamaria Senni

Sono oltre 300 i posti disponibili per svolgere il servizio civile nella provincia di Forlì-Cesena. Tante le opportunità rivolte ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti che hanno la possibilità di fare un’esperienza unica, di vivere un momento di educazione, di collaborazione e una valida prova per chi per la prima volta si affaccia al mondo del lavoro. Ma non c’è tempo da perdere, perché il bando scade il 10 febbraio.

Oltre ai settori comunali, tra cui gli ambitissimi posti nelle biblioteche, nei musei, nei vari Comuni, negli uffici scuola e turismo e nel settore spettacolo, vi sono tante altre opzioni per i candidati. Numerossissime le cooperative sociali, associazioni di volontariato, fondazioni, case residenze per anziani, servizi per disabili.

Tra i progetti, l’Uici di Forlì e Cesena propone ’Laboratori di cittadinanza attiva per l’inclusione sociale’, dove i volontari saranno chiamati a svolgere servizio di lettorato e servizi a domicilio oltre a attività ludico-ricreative per promuovere il miglioramento dell’integrazione sociale, del livello culturale e del grado di autonomia dei disabili. Per chi vuole fare un’esperienza lontano da casa c’è poi Confcooperative che mette a disposizione 7 posti in Emilia Romagna e uno a Roma nell’ambito del progetto ’Comunità resilienti’ sui temi dello sviluppo sostenibile, rilancio delle aree marginali e attività formative rivolte agli studenti.

Sempre con il bando in scadenza il 10 febbraio alle 14 sono stati assegnati 8 posti alla Fondazione Sacro Cuore, nella scuola primaria, media e d’infanzia. Il progetto si chiama ’Avrò cura di te’ e va a supporto dei ragazzi con difficoltà di apprendimento. La possibilità per chi intraprende i progetti è di proseguire in futuro un rapporto professionale di tipo lavorativo.

Possibilità anche per chi ama entrare in contatto con la natura. Con il progetto ’Tutti al parco!’ si può intraprendere un anno di servizio civile nelle Foreste casentinesi. Quattro giovani saranno impegnati nella difesa della natura. I giovani si occuperanno di monitoraggio di specie animali e raccolta di catalogazione dati. Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti, compresi gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, residenti o domiciliati nel nostro territorio. Il giovane che decide di partecipare al servizio civile percepisce dallo Stato 444 euro netti al mese.

L’impegno è di 12 mesi, con un monte ore a scalare nell’anno di 1.145 ore, circa 25 ore di servizio a settimana: cinque giorni lavorativi per cinque ore al giorno. Le domande si presenteranno online e poi ci saranno dei colloqui di selezione. Per info: www.arciserviziocivile.it.