Comunicare il disagio, una difficoltà sempre attuale

In questa tragedia emerge la volontà del regista di esprimere la difficoltà sempre attuale di comunicare un disagio. L’impossibilità di gestire razionalmente il proprio tormento porta a gesti non razionali, rappresentati sulla scena attraverso il movimento del corpo: si alternano momenti in cui le parole sono le protagoniste assolute, contrapposti ad attimi di silenzio in cui è la gestualità a parlare. La danza tra Aricia e Ismene ci mostra un momento di comprensione e complicità reciproca. Gli scatti e gli spasmi di Fedra rappresentano con chiarezza il suo tormento interiore, mentre nella lite tra Ippolito e Teseo ai momenti di dialogo si succedono sequenze di movimenti che esprimono la rabbia nutrita uno nei confronti dell’altro. Anche oggi manifestare il proprio stato d’animo, in particolare le proprie difficoltá, costituisce per molti un ostacolo difficile da superare. Specialmente per i giovani, le parole spesso non sembrano sufficienti ad esprimere emozioni che mutano continuamente e che sono in grado di condizionare molte tappe importanti dell’adolescenza. La rielaborazione della tragedia di Federico Tiezzi mette in luce il grande limite che le parole hanno nei momenti più complicati, illustrando come in balia delle emozioni piú forti il linguaggio del corpo sia l’unico interprete.