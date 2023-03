"Comunicazione efficace per raccontare imprese e territorio"

Una comunicazione ‘di sistema’ e al passo con i tempi per rafforzare il brand Confederale, rappresentare e raccontare in modo efficace e innovativo l’artigianato e le piccole imprese. E’ la priorità che Confartigianato ha posto al centro degli Stati generali della comunicazione, organizzati a Roma e che hanno riunito gli addetti alla comunicazione delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali. Vi hanno partecipato gli operatori del settore di Confartigianato Cesena insieme a quelli di una settantina di Confartigianato territoriali provenienti da tutt’Italia. La conclusione è stata di Stefano Bernacci, direttore delle politiche organizzative, comunicazione e marketing della Confederazione segretario di Confartigianato cesenate. Si è trattato di un confronto per fare il punto sugli strumenti e sulle modalità più adatti da condividere per dare ‘voce’ agli imprenditori e veicolarne l’immagine. Come ha sottolineato il Vice Presidente vicario di Confartigianato Eugenio Massetti: "Confartigianato è un brand che ha una storia che racchiude tantissime categorie". La sfida è ‘fare sintesi’ puntando sulla "credibilità, sulla continuità delle buone prassi e sul radicamento nel territorio". Indicazioni richiamate anche dal direttore delle politiche organizzative, comunicazione e marketing, Stefano Bernacci. "Dobbiamo essere capaci – ha detto – di connettere tanti mondi, di avere una linea di pensiero. Comunicare ciò che facciamo in maniera giusta significa rendere il mondo dell’artigianato più accattivante e attrattivo anche per i giovani". Tanti i media, tanti i linguaggi che devono essere adattati ai messaggi da comunicare: Confartigianato ha offerto gli esempi di un un’agenzia di stampa come l’Ansa, con la testimonianza del giornalista Paolo Rubino, fino alle piattaforme digitali come Tik Tok con l’intervento di Luana Lavecchia, responsabile relazioni istituzionali Tik Tok Italia. Le nuove frontiere della comunicazione sono stare ‘esplorate’ anche dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, il quale ha spiegato come attraverso una comunicazione efficace si possano difendere e fare gli interessi delle piccole imprese. I livelli di comunicazione sono diversi e complessi – ha detto Gregori – ma passano tutti dal piano strategico e dagli strumenti operativi". L’efficacia si muove di pari passo con la concretezza. Tre sono i pilastri in questo senso: "Ritorno ai contenuti, puntare sui dati, rafforzare il ruolo di sistema".