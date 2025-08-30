Comunione a misura di celiaci. Tutte le parrocchie utilizzeranno ostie ‘gluten free’ in alternativa

Se sei celiaco neppure l’ostia della comunione transita attraverso il tuo organismo senza scatenare le reazioni più antipatiche, da lievi a gravi, che vanno dalla diarrea, al dolore e gonfiore addominale, al vomito, alla cefalea, alla confusione mentale, stanchezza, dolori muscolari, dermatiti. "Gli effetti della celiachia li ho sperimentati già a tre anni" racconta Virginia Boschi, che, insieme al padre Massimo, che s’interessa di farmacologia, ha fondato la sezione cesenate dell’Associazione Italiana Celiaci. Una lunga marcia contro l’allergia da glutine - oggi ha 46 anni - che condivide con almeno 5.500 persone in Romagna (23 mila in regione). Un tempo negletti e misconosciuti oggi i celiaci sono in grado, finalmente, di condizionare l’industria alimentare, e anche la fede. "Sì - testimonia Virginia Boschi - abbiamo avuto la rassicurazione da parte del vescovo Don Pino - che tutte le parrocchie adotteranno misure per somministrare con correttezza le ostie gluten free che hanno da tempo in dotazione".

Quali saranno queste misure? "Basterà che chi somministra la comunione informi che per i celiaci ci sarà un anticipo o un posticipo rispetto alla somministrazione ordinaria. Oppure si possono creare due file distinte. Le ostie per i celiaci non vano toccate, per evitare contaminazioni da parte di chi ha manipolato ostie con glutine". Questo oggi, ma tempo fa non era così facile trovare questa diversificazione. "L’ho imparato a mie spese quando ho fatto la comunione per la prima volta a 8 anni nella parrocchia di S.Egidio. Mi è stata somministrata un’ostia di mais, di quelle che si usano per inghiottire le medicine, ridotta alle dimensioni di un’ostia sacra. In seguita avevamo sperimentato un’altra soluzione, ossia una puntina minima di ostia tradizionale, ma anche quella mi alterava gli esami e decisi di non comunicarmi più".

Ma le ostie di mais, per la Chiesa, equivalgono alle altre? "Non proprio. Solo inizialmente la soluzione non era parsa accettabile. Si fece ricorso a Ratzinger, allora prefetto della Congregazione della Fede, attraverso il vescovo Tonini, per avere, almeno, un’ostia a basso contenuto di glutine, sufficiente a non scatenare la reazione allergica. La Chiesa infatti non accetta un’ostia completamente priva di glutine, poiché il pane azzimo dei tempi di Gesù, che è l’antesignano dell’ostia, conteneva grano e dunque glutine. L’ostia per i celiaci contiene, dunque, 20 parti di grano per un milione di sostanza".

E dura la vita per un celiaco. "Oggi molto meno, ci sono anche pizzerie che propongono prodotti gluten free. Il 5 settembre, ad esempio, l’AIC fa festa da N’Pizza con un bel menù tutto privo di glutine. E’ un momento conviviale ma anche di inclusione per una minoranza che non mangia come la maggior parte delle persone".