Comunità energetica approvata in Consiglio

Approvata all’unanimità in consiglio comunale la variazione al programma triennale 2024-2026 dei lavori pubblici, compresa la realizzazione, nel 2025, dell’impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici pubblici per la nuova Comunità Energetica Rinnovabile di San Mauro Mare. All’ordine del giorno, anche la gestione per realizzazione del parcheggio scambiatore. Per il primo intervento il Comune ha stipulato un accordo di partenariato pubblico-privato con la società PlanGreen. . La Cer sarà un’infrastruttura condivisa che consentirà ai residenti di San Mauro Pascoli di accedere a energia pulita e sostenibile proveniente da fonti rinnovabili, come il solare.

In questa prima fase il progetto prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dell’asilo nido Il Bruco, le scuole materne Il Pettirosso e Usignolo, le elementari Zavalloni e Montessori, la scuola media Pascoli, la palestra di via XX Settembre, il deposito comunale di via Villagrappa, il Centro sociale di via Del Centro e la casa protetta per gli anziani di Asp del Rubicone. Il valore totale dell’investimento è di euro 1,7 milioni di euro, totalmente a carico del soggetto privato e la durata della concessione è di 20 anni. L’affidamento dei lavori verrà effettuato entro maggio 2024.

Infine, dopo la realizzazione del parcheggio scambiatore a servizio degli albergatori e dei turisti in via Cagnona, verrà individuato il gestore del parcheggio che provvederà alla realizzazione di un cancello automatizzato, all’installazione di portabiciclette con colonnine di ricarica elettrica ed eventuale collegamento – navetta tra il parcheggio e le strutture alberghiere. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 107mila euro.

Ermanno Pasolini