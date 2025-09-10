Comunità energetica, primo passo

Un territorio a grande vocazione ambientale, fra i più verdi d’Italia per boschi e foreste, dopo la geotermia, vuol produrre ancor più energia pulita, per dare, fra l’altro, il suo contributo alla transizione energetica e per ridurre le emissioni di Co2.

"Il Comune di Bagno di Romagna ha avviato il percorso per la costituzione della Comunità energetica rinnovabile (Cer), uno strumento innovativo che consentirà di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili direttamente sul territorio. L’obiettivo è quello di ridurre i costi energetici, aumentare l’autonomia locale e favorire la partecipazione attiva di cittadini e imprese". Lo comunicano il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Enrico Spighi, e la vicesindaca e assessora allo Sviluppo territoriale ed economico, Claudia Mazzoli.

"Per avviare – spiegano – concretamente il progetto, la giunta comunale ha già affidato un incarico per lo studio di fattibilità, che analizzerà tutti gli aspetti tecnici, economici, giuridici e organizzativi necessari. La Cer inizialmente si baserà sugli impianti fotovoltaici già presenti sugli edifici pubblici e su nuove installazioni future. Si tratta di una iniziativa virtuosa e lungimirante, che unisce sostenibilità ambientale, risparmio economico e coinvolgimento collettivo: una vera occasione di sviluppo locale".

"Le Cer – dichiarano poi Spighi e Mazzoli – rappresentano un modello di collaborazione territoriale, capace di ridurre la dipendenza energetica e promuovere lo sviluppo sostenibile, in armonia con la vocazione ambientale del nostro territorio. Avviare questo percorso significa guardare al futuro con responsabilità, ma offrire anche opportunità concrete a cittadini e imprese".

"Una volta concluso lo studio di fattibilità – informano il primo cittadino di Bagno e la vicesindaca – il Comune avvierà una fase informativa, che comprenderà, in particolare, la diffusione di materiali divulgativi e l’organizzazione di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Incontro che sarà un’occasione di confronto diretto per illustrare i vantaggi della Cer, chiarire dubbi e raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati".

Sottolineano, a conclusione, Spighi e Mazzoli: "L’adesione alla Cer sarà resa ancora più conveniente grazie al bonus Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che finanzia il 40 percento a fondo perduto dei costi per l’installazione di impianti fotovoltaici nei Comuni oltre i 5.000 abitanti. Inoltre, produttori e consumatori che entreranno nella Comunità energetica rinnovabile potranno beneficiare di specifici incentivi sull’energia condivisa, contribuendo così a ridurre i costi in bolletta e a rafforzare la sostenibilità energetica del territorio".

gi. mo.