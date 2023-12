’Comunità energetica rinnovabile’. Incontro per riuscire a risparmiare

Nella sala Allende di Savignano sul Rubicone questa sera alle 20.45 Luca Pirini (nella foto) candidato sindaco della Lista Civica ’Coraggio Savignano Cambia’ organizza un incontro pubblico con lo slogan ’Ogni giorno lavoriamo per la Comunità’. L’incontro, dal titolo ’Comunita energetica rinnovabile’ sarà incentrato sulle modalità possibili per avvicinare la Comunità al processo di transizione ecologica e ambientale e offrirà diversi spunti su come si possa ottenere un risparmio sulle bollette elettriche, per le civili abitazioni, per le imprese, per le parrocchie e tutti coloro che hanno un contatore intestato.

Interverranno il dottore in scienze ambientali Antonio Lazzari, che nel Ravennate ha contribuito attivamente alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile che interessa circa 400 famiglie; il direttore di Confcooperative Romagna Andrea Pazzi, molto attivo con lo strumento delle Cooperative sull’argomento; Leonardo Setti professore dell’Università di Bologna fondatore delle Comunità Solari; RomagnaBanca con il direttore mercato Andrea Gozi che come banca del territorio presenterà le forme di finanziamento ad hoc per tali progetti dal forte impatto sociale, il professore Matteo Gasperoni diacono permanente Savignanese nella diocesi di Rimini e il parroco Don Alessandro Zavattini che testimonieranno la necessità sul nostro territorio di affrontare queste tematiche con un occhio rivolto al prossimo che abita di fianco a noi. Dice Luca Pirini: "La cittadinanza è naturalmente fortemente invitata a partecipare regalandosi una possibilità di condivisione di tematiche fondamentali e spunti per un risparmio energetico".

e. p.