"Comunità energetiche ferme al palo"

La lista civica "Coraggio Savignano Cambia" del candidato sindaco Luca Pirini critica la maggioranza uscente sul tema delle Comunità Energetiche. Critiche che si basano sugli ultimi dati ufficiali provenienti da Arpae in cui emerge che il Comune di Savignano sul Rubicone vive momenti molto critici sul versante inquinamento ambientale. Dice Luca Pirini: "Con rammarico sottolineo che a oggi ancora nulla si è mosso a livello di proposta amministrativa per quanto concerne le Comunità Energetiche. Il rammarico è dettato essenzialmente dal fatto che il candidato della compagine di sinistra, Nicola Dellapasqua, vicesindaco per 10 anni non è stato in grado, fino a oggi, di proporre o farsi capo per la amministrazione uscente, di una proposta di nascita di Comunità Energetica a trazione pubblica come invece è successo a San Mauro Pascoli e in altri comuni vicini al nostro. Nel nostro programma l’interesse per la Comunità occupa senza dubbio il primo posto, e l’impegno che ci prendiamo è di garantire un futuro che adotti fonti rinnovabili e mitighi le emissioni di carbonio, con un impatto significativo sull’economia locale, come è emerso nell’incontro pubblico organizzato in Sala Allende il 15 dicembre".

Luca Pirini ricorda di avere organizzato un incontro per fare capire anche ai cittadini la necessità di istituire Comunità Energetiche e Solari per combattere il fenomeno della povertà energetica in maniera sociale coinvolgendo le aziende, il comune, le parrocchie, i comuni a noi più vicini come San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna e Sogliano al Rubicone hanno già da tempo imboccato la via giusta, a riprova del fatto che il problema non può essere legato a un partito ma alle persone che lo guidano e lo compongono sul territorio comunale. E continua: "Se l’amministrazione uscente fosse stata più aperta verso le idee dei cittadini, probabilmente anche Savignano sul Rubicone sarebbe stata più avanti nel settore delle energie alternative a trazione pubblica, così come in molti altri campi, come scuole di nuova costruzione, edifici per mense scolastiche, edifici di nuova concezione per asili nido. Purtroppo se pensiamo anche agli eventi dell’ultimo carnevale, ci accorgiamo che a causa dei nostri amministratori siamo divenuti in tutti i settori, Energia Alternativa, Imprese, Eventi, Scuole, l’ultima ruota del carro. Noi di Coraggio Savignano Cambia non gioiamo dello stato attuale della nostra Savignano ma abbiamo idee chiare, passione e competenze per ripartire e recuperare il tempo perduto".