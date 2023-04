Comunità energetiche tra opportunità e sfide

Unire le forze a difesa dell’ambiente. Venerdì alle 18.30, nella sala del Consiglio del Palazzo comunale, si terrà il primo appuntamento di ’Tutti insieme, tutti green’, il percorso partecipativo che nasce con l’obiettivo di elaborare un documento collaborativo per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.

Un appuntamento che si inserisce nel lavoro portato avanti dalla società in house del Comune ’Energie per la città’ grazie a un finanziamento di 15mila euro assegnato dalla Regione.

Lo scopo è chiaro: accelerare la transizione energetica partendo dalla spinta innovativa delle comunità energetiche. Nel processo partecipato saranno individuate strategie, best practices e sarà redatto un vero e proprio vademecum attraverso la sinergia tra Comune, cittadini, attività commerciali e piccolemedie imprese che uniscono le proprie forze per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale."L’incontro di venerdì - commenta l’assessora Francesca Lucchi - offrirà ai cesenati l’occasione di formare un proprio punto di vista, tracciare la strada, far luce sui punti meno chiari, definire strategie e condividere buone pratiche ".

Nel primo incontro pubblico, la cittadinanza potrà conoscere opportunità e sfide di questo modello di condivisione di produzione e consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.