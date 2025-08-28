Con due coltelli a serramanico in tasca: denunciati due fratelli

Prosegue il lavoro di Polizia di Stato e Polizia locale di Cesenatico in quei luoghi dove purtroppo da anni continuano ad essere segnalati problemi per la presenza di persone pregiudicate, coinvolte in furti, nello spaccio di sostanze stupefacenti e per fenomeni di microcriminalità. L’obiettivo è svolgere contestualmente un’attività di prevenzione e repressione dei reati. Tra questi luoghi ci sono le stazioni ferroviarie, soprattutto quella di Cesenatico, dove lunedì scorso sono stati controllati i passeggeri dei treni, con particolare attenzione a quelli in arrivo.

Nell’atrio della stazione sono stati identificati due fratelli di 55 e 50 anni, originari di Comacchio. Dagli accertamenti è emerso che entrambi i fratelli sono conosciuti dalle forze dell’ordine per aver commesso dei furti ed il più giovane risulta sottoposto anche alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che prevede anche determinate limitazioni negli spostamenti fuori dal Comune di residenza. I due uomini si sono mostrati innervositi dalla presenza degli agenti, i quali hanno approfondito il controllo, che ha portato al rinvenimento ed al sequestro di due coltelli a serramanico, che sono a tutti gli effetti delle armi potenzialmente letali, ragion per cui è scattata la denuncia penale per il possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

Ricordiamo che nell’area della stazione ferroviaria e nei giardini pubblici adiacenti, più volte sono state segnalate persone sospette, che dai controlli sono risultate essere ladri seriali e spacciatori; inoltre, sempre in questa zona, in passato ci sono state anche risse ed episodi di violenze, ed è proprio per questo che i poliziotti sin dall’insediamento del Posto estivo, ogni giorno setacciano l’area.

Giacomo Mascellani