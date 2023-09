Con Energia Corrente alla guida dell’auto elettrica Decine di persone hanno provato l'auto elettrica Tesla Model 3 messa a disposizione da E.CO Energia Corrente di Cesena in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile. Un progetto per promuovere la mobilità sostenibile con l'installazione di 10 colonnine di ricarica pubbliche in città.