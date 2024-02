"Con Giangrandi per Italia Viva"

Maria Laura Moretti è intervenuta alla presentazione della candidatura di Marco Guiangrandi a sindaco di Cesena in qualità di esponente di Italia Viva. Moretti precisa a proposito della cronaca dell’iniziativa politica dell’alleanza Cesena Siamo Noi-Cambiamo-Italia Viva riportata sul Resto del Carlino di domenica scorsa: "La mia presenza alla conferenza stampa della coalizione civica era come componente della Cabina di Regia di Italia Viva e non come Segretaria del Movimento Federalista Europeo. La sezione Ursula Hirschmann del Movimento Federalista Europeo, nel rispetto della trasversalità che il Mfe incarna da sempre, non partecipa alla competizione elettorale amministrativa. Continuerà ad alimentare il dibattito sui temi europei con eventi e iniziative plurali, come è giusto che sia nei mesi precedenti alle prossime e importanti elezioni europee".