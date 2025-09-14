"Con i fondi Pnrr i viaggi all’estero non saranno pagati dalle famiglie"

In tredici anni di storia il liceo linguistico Alpi, ultimo nato tra gli istituti superiori cittadini, si è guadagnato un’ottima reputazione, ma non la sede tutta per sé. Nacque senza e continua ad essere collocato in due edifici diversi, pur non distanti, nell’area della stazione.

Dirigente Francesco Postiglione, quanti studenti e insegnanti sono ai nastri di partenza domani mattina?

"Circa 780 iscritti, ma i numeri sono ancora da definire con gli ultimi passaggi, e 33 classi. Un’ottantina gli insegnanti".

La situazione logistica resta stazionaria.

"Nulla è cambiato rispetto agli scorsi anni e nulla è peggiorato"

Servono spazi?

"Con il calo degli allievi non abbiamo bisogno di altre aule".

Sede unica: vi siete messi il cuore in pace?

"Fu fatto sapere alla precedente dirigente che non c’erano possibilità. La provincia non mi ha riferito nulla di nuovo. Non siamo in provincia l’unica scuola che condivide spazi con altre. A Cesena nella sola zona stazione anche i licei Righi e Monti dividono gli spazi con l’Alpi. Scomodo, ma si collabora".

I fondi del Pnrr favoriranno i vostri progetti internazionalizzazione linguistica?

"Sì, quest’anno siamo concentrati sull’Erasmus. Grazie ai fondi aggiuntivi Pnrr per la prima volta gli studenti faranno viaggi di istruzione all’estero non pagati dalle famiglie".

Quali altri progetti promuoverà l’Alpi per gli studenti?

"Tra i più qualificanti ce n’è uno per incentivare la partecipazione democratica degli allievi nelle assemblee di istituto e un altro sul benessere a scuola, nella rete ’Scuole che promuovono salute’.

Cellulari aboliti in classe. Come agirà il liceo Alpi?

"Ritiro a inizio lezione e consegna alla fine".

L’area dell’ex autostazione attigua alle vostre sedi, diventerà un grande giardino. Soddisfatto?

"Un cambiamento positivo e speriamo utile alla riqualificazione dell’area, teatro a volte di eventi non positivi, e alla socializzazione".

L’esame torna a chiamarsi di maturità. Gradisce?

"I termini non mi interessano e per i contenuti è troppo presto per un giudizio. Esaminerò i decreti attuativi, per ora si sa solo della riduzione materie"

La conduzione del colloquio? "Spero sia riformata".