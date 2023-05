Con il Carlino guida ai percorsi in Emilia Romagna

E’ fresca di stampa, in edicola, allegata al Carlino, la pubblicazione ’Passeggiate benessere in Emilia-Romagna. Forest bathing ed escursioni bioenergetiche per tutti’ (ed: Capricorno), scritto da Annalisa Porporato e Franco Voglino. Vi sono descritti 25 itinerari, di cui due si snodano nelle splendide foreste nei territori di Bagno e Verghereto. Per Bagno viene descritta la valle di Ridracoli. Per Ridracoli viene descritta una escursione a piedi, ad anello di circa 7 chilometri. Per la cascata del torrente Alferello, viene descritta la bella passeggiata che porta ad una cascata dove lasciarsi avvolgere dalla nebulizzazione dell’acqua che rotola da quella cascata chiamata ’delle trote’. Viene, anche descritto un percorso di circa 3 chilometri e mezzo, con punti di benessere in specie tra boschi misti e quella cascata rigenerante.

gi. mo.