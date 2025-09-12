"Con il mio progetto ‘Folk House’ il liscio sposa la musica elettronica"

Manuel Ricci, 27 anni, di Macerone di Cesena, produttore e Dj ha un grande obiettivo musicale: unire le radici della tradizione del folk romagnolo alla modernità della musica elettronica.

Come è nata l’idea?

"Fin da ragazzino sono stato attratto dall’energia della dance e dalla potenza evocativa dei suoni folk. Da mio nonno ascoltavo una musicassetta di liscio e cominciai a pensare di fare una versione moderna di Romagna Mia".

Quando è inziata la sua carriera?

"Ufficialmente nel 2013, quando cominciai a esibirmii nei locali come dj e a sperimentare le prime produzioni".

E oggi?

"Nel 2024, il progetto Folk House ha segnato la mia affermazione nel panorama musicale italiano. Grazie alla collaborazione con Casadei Sonora e alla mia capacità di reinterpretare i classici della tradizione romagnola con un linguaggio innovativo, sono riuscito a conquistare un pubblico trasversale. La mia musica è un viaggio tra passato e presente, in cui il folklore incontra il mondo del clubbing, dando vita a un suono unico e distintivo".

Solo musica nella sua vita?

"No. Ho studiato pianoforte classico e danza classica. Però la mia vocazione artistica era quella del dj. Sono anche produttore e sono stato protagonista di numerosi programmi radiofonici e televisivi, portando la mia visione musicale a un pubblico sempre più ampio. Dal Grand music Festival Cesena sino alla mia capacità di ridare vita ai locali del Cesenate, la mia carriera è arrivata a un importante riconoscimento con la vittoria del Premio MEI 2024, un traguardo che ne ha sancito il valore artistico e la rilevanza nel panorama musicale regionale".

Il prossimo disco?

"Si intitola ‘Folk House 2’ e non è solo un disco, ma un vero e proprio movimento culturale. L’idea di unire tradizione e modernità ha creato una nuova forma di espressione musicale, capace di dialogare con un pubblico vasto e trasversale. La combinazione di cori da stadio, sonortà elettroniche e melodie popolari ha dato vita a un linguaggio sonoro che rappresenta l’anima della Romagna in una veste rinnovata. Folk House 2 segna solo l’inizio di un viaggio che ha ancora molto da offrire".

E’ il futuro del genere folk?

"Sì, è in continua espansione, con la possibilità di portarlo nei festival, nelle discoteche e nei contesti internazionali. Grazie alla collaborazione editoriale con Casadei Sonora e al continuo sviluppo di nuove idee. Il futuro della musica romagnola è iniziato. Folk House 2 rappresenta il naturale proseguo di un percorso musicale. L’obiettivo di Folk House 2 è approfondire ulteriormente la fusione tra folk e house, trovando nuovi spunti creativi e sperimentando sonorità capaci di valorizzare il patrimonio musicale romagnolo. Questo album è il risultato di un intenso lavoro di ricerca, di interazione con artisti e culture diverse, e della volontà di creare un prodotto capace di parlare sia al pubblico più giovane, amante della Dance, sia a chi riconosce nelle melodie tradizionali un patrimonio da preservare".