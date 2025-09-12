Il bluff Città 30
Cronaca"Con il mio progetto 'Folk House' il liscio sposa la musica elettronica"
12 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
"Con il mio progetto ‘Folk House’ il liscio sposa la musica elettronica"

Manuel Ricci, 27 anni, di Macerone di Cesena, produttore e Dj ha un grande obiettivo musicale: unire le radici della tradizione del folk romagnolo alla modernità della musica elettronica.

Come è nata l’idea?

"Fin da ragazzino sono stato attratto dall’energia della dance e dalla potenza evocativa dei suoni folk. Da mio nonno ascoltavo una musicassetta di liscio e cominciai a pensare di fare una versione moderna di Romagna Mia".

Quando è inziata la sua carriera?

"Ufficialmente nel 2013, quando cominciai a esibirmii nei locali come dj e a sperimentare le prime produzioni".

E oggi?

"Nel 2024, il progetto Folk House ha segnato la mia affermazione nel panorama musicale italiano. Grazie alla collaborazione con Casadei Sonora e alla mia capacità di reinterpretare i classici della tradizione romagnola con un linguaggio innovativo, sono riuscito a conquistare un pubblico trasversale. La mia musica è un viaggio tra passato e presente, in cui il folklore incontra il mondo del clubbing, dando vita a un suono unico e distintivo".

Solo musica nella sua vita?

"No. Ho studiato pianoforte classico e danza classica. Però la mia vocazione artistica era quella del dj. Sono anche produttore e sono stato protagonista di numerosi programmi radiofonici e televisivi, portando la mia visione musicale a un pubblico sempre più ampio. Dal Grand music Festival Cesena sino alla mia capacità di ridare vita ai locali del Cesenate, la mia carriera è arrivata a un importante riconoscimento con la vittoria del Premio MEI 2024, un traguardo che ne ha sancito il valore artistico e la rilevanza nel panorama musicale regionale".

Il prossimo disco?

"Si intitola ‘Folk House 2’ e non è solo un disco, ma un vero e proprio movimento culturale. L’idea di unire tradizione e modernità ha creato una nuova forma di espressione musicale, capace di dialogare con un pubblico vasto e trasversale. La combinazione di cori da stadio, sonortà elettroniche e melodie popolari ha dato vita a un linguaggio sonoro che rappresenta l’anima della Romagna in una veste rinnovata. Folk House 2 segna solo l’inizio di un viaggio che ha ancora molto da offrire".

E’ il futuro del genere folk?

"Sì, è in continua espansione, con la possibilità di portarlo nei festival, nelle discoteche e nei contesti internazionali. Grazie alla collaborazione editoriale con Casadei Sonora e al continuo sviluppo di nuove idee. Il futuro della musica romagnola è iniziato. Folk House 2 rappresenta il naturale proseguo di un percorso musicale. L’obiettivo di Folk House 2 è approfondire ulteriormente la fusione tra folk e house, trovando nuovi spunti creativi e sperimentando sonorità capaci di valorizzare il patrimonio musicale romagnolo. Questo album è il risultato di un intenso lavoro di ricerca, di interazione con artisti e culture diverse, e della volontà di creare un prodotto capace di parlare sia al pubblico più giovane, amante della Dance, sia a chi riconosce nelle melodie tradizionali un patrimonio da preservare".

