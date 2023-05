Con la camminata di solidarietà raccolti 700 euro

Un successo di partecipazione e solidarietà ha contraddistinto anche l’ultima iniziativa del Gruppo Consorti Rotary di Cesena. Alla camminata di 8 chilometri organizzata per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Maratona Alzheimer hanno partecipato 91 persone che hanno contribuito, tra quote di adesione e donazioni volontarie, alla cifra di circa 700 euro. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Nuova Virtus Cesena Nordic Walking. La somma è stata consegnata ad un incaricato della Fondazione Alzheimer presente alla partenza.